Tutti alla marcia Perugia-Assisi per sperare in un futuro di pace

L’organizzazione di volontariato ’Semi di Futuro’ annuncia la propria partecipazione alla prossima Marcia della Pace Perugia-Assisi, in continuità con il percorso di sensibilizzazione sui diritti umani e la pace iniziato con l’evento informativo sul disastro umanitario a Gaza tenutosi domenica scorsa. L’iniziativa di domenica 5 ottobre, realizzata in collaborazione con Bds Lanciano e Bds Marche presso l’ex Cinema delle Palme, a San Benedetto, ha rappresentato un momento importante di informazione e riflessione sulla situazione umanitaria palestinese, basandosi sui rapporti di Amnesty International che documentano l’uso della fame come arma di guerra e le condizioni di vita nella Striscia di Gaza occupata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Tutti alla marcia Perugia-Assisi per sperare in un futuro di pace"

In questa notizia si parla di: tutti - marcia

Villa, il nuovo baluardo del Padova: «Sono pronto a imparare da tutti. Questo gruppo ha una marcia in più»

Tutti in marcia accanto a chi soffre per l'Alzheimer, alla partenza anche Romano Prodi e il cardinale Zuppi

Tutti in marcia per Gaza. “Una processione laica sul Sentiero degli Alpini”

Manca una settimana! Il 12 ottobre TUTTE e TUTTI alla Marcia per la #Pace Perugia-Assisi! ORA E SEMPRE UMANITA Marcia PerugiAssisi #marciaPerugiaAssisi2025 - facebook.com Vai su Facebook

"Tutti alla marcia Perugia-Assisi per sperare in un futuro di pace" - L’organizzazione di volontariato ’Semi di Futuro’ annuncia la propria partecipazione alla prossima Marcia della Pace Perugia- msn.com scrive

La Marcia della pace Perugia-Assisi sarà la più grande di sempre. Lotti: "E' iniziata la rivolta delle coscienze" - Ieri mattina, nella sede dell’ Associazione della stampa estera in Italia, a Roma, sono stati presentati l’edizione in ... Secondo corrieredellumbria.it