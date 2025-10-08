Tutela degli animali tema fondamentale per Giovanna Carlettini

Arezzo, 8 ottobre 2025 – La tutela, la difesa e il benessere degli animali sono, da sempre, tra i capisaldi dell'impegno politico di Giovanna Carlettini. L'assessore del Comune di Arezzo, in corsa per le elezioni regionali con Fratelli d'Italia per Alessandro Tomasi presidente, esprime piena condivisione nei confronti dell'appello per prevedere interventi in termini di protezione di animali e ambiente tra le priorità della Toscana del futuro che è stato lanciato dalle Guardie Zoofile Oipa di Arezzo con cui l'amministrazione da anni collabora. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutela degli animali tema fondamentale per Giovanna Carlettini

