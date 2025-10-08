Turismo Caramanna | previsti 476 milioni arrivi +18 milioni

Rimini, 8 ott. (askanews) - Il turismo italiano punta a 476 milioni di arrivi con 18 milioni di turisti in più rispetto al 2024, per un valore economico di 135 miliardi di euro, mentre cresce anche il turismo degli italiani nonostante le polemiche estive. Lo ha dichiarato Gianluca Caramanna, deputato e consigliere del ministro del Turismo, incontrando i rappresentanti di Aiav, l'associazione italiana degli agenti di viaggio, al Ttg di Rimini, citando dati Demoscopica. "Questo settore è fondamentale per l'economia italiana, il grande lavoro del governo è un riconoscimento al valore anche economico di questo settore", ha spiegato Caramanna ai rappresentanti Aiav. 🔗 Leggi su Quotidiano.net