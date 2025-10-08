Turismo Caramanna | previsti 476 milioni arrivi +18 milioni
Rimini, 8 ott. (askanews) - Il turismo italiano punta a 476 milioni di arrivi con 18 milioni di turisti in più rispetto al 2024, per un valore economico di 135 miliardi di euro, mentre cresce anche il turismo degli italiani nonostante le polemiche estive. Lo ha dichiarato Gianluca Caramanna, deputato e consigliere del ministro del Turismo, incontrando i rappresentanti di Aiav, l'associazione italiana degli agenti di viaggio, al Ttg di Rimini, citando dati Demoscopica. "Questo settore è fondamentale per l'economia italiana, il grande lavoro del governo è un riconoscimento al valore anche economico di questo settore", ha spiegato Caramanna ai rappresentanti Aiav. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: turismo - caramanna
Turismo: Caramanna-Perissa (FdI), “Dati record anche nella Capitale confermano attrattività Italia, risultato del lavoro del Governo Meloni” https://lavocedelpatriota.it/turismo-caramanna-perissa-fdi-dati-record-anche-nella-capitale-confermano-attrattivita-italia-r - X Vai su X
#CavallinoTreporti – Nella capitale europea del turismo all’aria aperta, ieri la prima edizione de “Lo stato del turismo in Italia” Nella giornata di ieri il Camping Marina di Venezia di Cavallino-Treporti ha ospitato la prima edizione di “Lo stato del turismo in Italia” - facebook.com Vai su Facebook
Turismo, 2025 in crescita con 476 milioni di presenze - Buone notizie per il turismo italiano in apertura del TTG Travel Experience di Rimini: secondo uno studio di Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima, nel 2025 sono previsti 146,3 milioni di arriv ... Secondo msn.com
Boom turismo 2025: in Italia oltre 476 mln di presenze, spinta estera decisiva - Dati incoraggianti per il settore del turismo italiano sono stati presentati in apertura del TTG Travel Experience di Rimini ... Si legge su ilmetropolitano.it