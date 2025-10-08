Turismo | +7% stranieri protagonisti a Bologna dominano Usa e Germania

Bolognatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il turismo bolognese continua a crescere. I dati diffusi dal servizio statistica della Regione Emilia-Romagna, rilanciati da Bologna Welcome e irpresi dalla Dire, confermano un trend più che positivo nei primi otto mesi del 2025, con aumenti superiori al 7% rispetto all'anno precedente. Da. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: turismo - stranieri

L’affluenza nelle stanze di hotel: "Un turismo mordi e fuggi. Alta la percentuale di stranieri"

Cambia il turismo in Puglia. Addio al tutto esaurito, ma arrivano più stranieri

Turismo a Bologna, stranieri al 51%: “Ma qui mai Dubai e manco il Twiga”

turismo 7 stranieri protagonistiTurismo: +7%, stranieri protagonisti, a Bologna "dominano" Usa e Germania - Romagna, rilanciati da Bologna Welcome e irpresi dalla Dire, confermano un trend più che positivo ... bolognatoday.it scrive

turismo 7 stranieri protagonistiIl turismo in Italia vale 240 miliardi di Pil nel 2025: presenze internazionali in aumento di oltre il 10% - I viaggiatori provenienti dalla Germania sono quelli che hanno speso di più nel primo semestre ... Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Turismo 7 Stranieri Protagonisti