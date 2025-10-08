Tumori Silvestris Aiom | Malnutrizione compromette terapie e qualità di vita

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nei pazienti oncologici "la malnutrizione può avere un impatto negativo sull'aderenza ai trattamenti, sulle complicanze chirurgiche postoperatorie, sulla durata dell'ospedalizzazione, ma anche sulla qualità di vita e sui costi del Servizio sanitario nazionale". Così Nicola Silvestris, segretario nazionale Aiom – Associazione italiana di oncologia medica, intervenendo oggi a Milano alla presentazione del progetto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tumori - silvestris

tumori silvestris aiom malnutrizioneTumori, Silvestris (Aiom): "Malnutrizione compromette terapie e qualità di vita" - Nei pazienti oncologici "la malnutrizione può avere un impatto negativo sull'aderenza ai trattamenti, sulle complicanze chirurgiche postoperatorie, sulla durata dell'ospedalizzazione, ma anche sulla q ... Da adnkronos.com

Prevenibile il 40% dei tumori. Ecco i consigli dell'Aiom - "Tra gli organi maggiormente sensibili allo sviluppo di neoplasie correlate agli stili di ... Riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Tumori Silvestris Aiom Malnutrizione