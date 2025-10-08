Tumori pazienti gastroresecati | Con OncoCook si ritrova piacere del cibo e conivialità

(Adnkronos) – "Il progetto nasce dalla voglia di avere a disposizione delle ricette semplici che accomunino il momento del pasto tra i pazienti gastroresecati", che hanno cioè subito un intervento chirurgico di rimozione totale o parziale dello stomaco, "e gli altri commensali. Avere l'opportunità di mangiare tutti la stessa cosa non è scontato". Lo ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com