Tumore infiltrante arriva fino al cuore medici la salvano con complessa operazione e la dimettono in 7 giorni
Il delicato e complesso intervento di cardiochirurgia toracica all'ospedale dell'Angelo di Mestre, nel Veneziano, dove la paziente, una donna senza precedenti patologie, è ritornata a una situazione di vita pressoché normale appena una settimana dopo l'operazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tumore - infiltrante
