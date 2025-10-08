Tumore infiltrante arriva fino al cuore medici la salvano con complessa operazione e la dimettono in 7 giorni

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il delicato e complesso intervento di cardiochirurgia toracica all'ospedale dell'Angelo di Mestre, nel Veneziano, dove la paziente, una donna senza precedenti patologie, è ritornata a una situazione di vita pressoché normale appena una settimana dopo l'operazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

