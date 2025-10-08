Tumore ai polmoni | la nuova combinazione chemioterapia osimertinib prolunga la sopravvivenza dei malati

I medici che hanno in cura i pazienti colpiti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) con mutazione del gene EGFR hanno un nuova arma per contrastare la malattia. Che arriva grazie alla recente approvazione della rimborsabilità da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) di una combinazione terapeutica innovativa: osimertinib più chemioterapia. Una terapia mirata che, secondo i dati degli studi clinici, ha dimostrato di prolungare significativamente la sopravvivenza, migliorando anche la qualità della vita dei pazienti. I dati dello studio FLAURA2, pubblicati sul New England Journal of Medicine nel novembre del 2023, erano chiari: la combinazione ha ridotto del 38% il rischio di progressione della malattia o di morte, rispetto al solo osimertinib, con un vantaggio di quasi 9 mesi in più nella sopravvivenza libera da progression e. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

