Tudor Juventus e quel retroscena dallo spogliatoio | la squadra è con lui ed è convinta che così facendo… Cosa filtra dalla Continassa

Tudor Juventus, la rivelazione di Tuttosport: nonostante i pareggi, lo spogliatoio è compatto e crede ciecamente nel lavoro del tecnico croato. Fuori le critiche, dentro la fiducia più totale. Mentre all'esterno si moltiplicano le analisi e i dubbi dopo la serie di pareggi, lo spogliatoio della Juventus si compatta e fa quadrato attorno al suo allenatore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il gruppo bianconero non ha alcun dubbio sulla bontà del lavoro di Igor Tudor e del percorso intrapreso. Tudor Juve: il patto dello spogliatoio. Nonostante i tanti risultati di parità, che hanno rallentato la corsa in Serie A e in Champions League, i calciatori sono con Tudor.

