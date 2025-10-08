Tudor Juve il tecnico lavorerà anche su questo aspetto nei prossimi giorni | sfrutterà così la sosta per le nazionali Tutti i dettagli

Tudor Juve, il tecnico può sorridere: la sosta gli regala un reparto al completo per lavorare sui meccanismi e ritrovare la solidità. Una sosta per le nazionali che, per una volta, arriva come una vera e propria benedizione. Igor Tudor può sorridere: per le prossime due settimane, mentre gran parte della squadra sarà in giro per il mondo con le rispettive selezioni, lui potrà lavorare alla Continassa con il reparto che più di tutti ha bisogno di ritrovare certezze e automatismi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico avrà a sua completa disposizione l’intero pacchetto difensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, il tecnico lavorerà anche su questo aspetto nei prossimi giorni: sfrutterà così la sosta per le nazionali. Tutti i dettagli

Juve, Tudor costretto a vincere per restare in panchina - Il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus non sarebbe del tutto certo: come riportato dai colleghi di "TMW", il rendimento del tecnico croato non sarebbe fin qui da ... Lo riporta tuttojuve.com

Tudor Juventus, la rivelazione di Tuttosport: nonostante i pareggi, lo spogliatoio è compatto e crede ciecamente nel lavoro del tecnico croato - Tudor Juventus, la rivelazione di Tuttosport: nonostante i pareggi, lo spogliatoio è compatto e crede ciecamente nel lavoro del tecnico croato Fuori le critiche, dentro la fiducia più totale. Segnala juventusnews24.com