Tudor Juve i bianconeri fanno quadrato attorno all’allenatore | la mossa del club dopo un inizio di stagione poco esaltante Il punto
Tudor Juve, la Gazzetta conferma la linea del club: nonostante i pareggi, la panchina del croato è solidissima grazie al rapporto con la squadra. Fuori le critiche, dentro la fiducia più totale. Mentre all’esterno si moltiplicano le analisi e i dubbi dopo la serie di pareggi, lo spogliatoio della Juve si compatta e fa quadrato attorno al suo allenatore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il gruppo bianconero non ha alcun dubbio sulla bontà del lavoro di Igor Tudor e del percorso intrapreso, e la società è pronta a sostenerlo senza riserve. Tudor Juve: la forza dello spogliatoio. Nonostante i tanti risultati di parità, che hanno rallentato la corsa in campionato e in Champions League, il club sta con Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tudor - juve
La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic
Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor
Niente Juve, Flick brucia Tudor: l’esterno da sogno va al Barcellona
#Juventus #Juve #Tudor #JuventusMilan #JuveMilan VIDEO - X Vai su X
Juve, sos attacco: l'analisi dal modulo alle scelte di Tudor su Vlahovic, David e Openda - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Tudor si gioca il futuro su David ma spuntano le prime voci di addio: il Bayern Monaco spinge per Vlahovic - Tudor sceglie gli uomini per determinare il proprio destino e tra questi c'è David. Come scrive sport.virgilio.it
Juve, Tudor non perde mai ma così non c’è crescita: la priorità di Igor e quello che gli manca - La sensazione è che il tecnico dei bianconeri cammini sulle uova: se la chiave non è il cambio di modulo, allora mettere mano ai concetti diventa un obbligo ... Segnala tuttosport.com