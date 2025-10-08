Tudor Juve i bianconeri fanno quadrato attorno all’allenatore | la mossa del club dopo un inizio di stagione poco esaltante Il punto

Tudor Juve, la Gazzetta conferma la linea del club: nonostante i pareggi, la panchina del croato è solidissima grazie al rapporto con la squadra. Fuori le critiche, dentro la fiducia più totale. Mentre all’esterno si moltiplicano le analisi e i dubbi dopo la serie di pareggi, lo spogliatoio della  Juve  si compatta e fa quadrato attorno al suo allenatore. Come riportato da  La Gazzetta dello Sport, il gruppo bianconero non ha alcun dubbio sulla bontà del lavoro di  Igor Tudor  e del percorso intrapreso, e la società è pronta a sostenerlo senza riserve. Tudor Juve: la forza dello spogliatoio. Nonostante i tanti risultati di parità, che hanno rallentato la corsa in campionato e in Champions League,  il club sta con Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

