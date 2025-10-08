Tudor Juve Caressa consiglia il croato | Merita ancora tempo ma faccia scelte definitive soprattutto in attacco Yildiz? Sarebbe interessante vederlo in questa posizione
Tudor Juve, Fabio Caressa, noto giornalista, ha parlato del momento dei bianconeri dopo il pareggio di domenica sera contro il Milan. Il momento della Juventus, reduce da cinque pareggi consecutivi tra campionato e coppe, è al centro del dibattito. A offrire la sua dettagliata analisi è stato il noto giornalista e telecronista Fabio Caressa che, attraverso il suo canale YouTube, ha esaminato le problematiche della squadra di Igor Tudor, evidenziandone limiti ma anche potenzialità. Secondo Caressa, la squadra bianconera soffre di alcune carenze oggettive, soprattutto a centrocampo, dove l’assenza di un giocatore come Khephren Thuram si fa sentire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tudor - juve
La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic
Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor
Niente Juve, Flick brucia Tudor: l’esterno da sogno va al Barcellona
Vlahovic chiave tra Juve e Bayern, chi serve a Tudor: Comolli pronto all'eccezione - facebook.com Vai su Facebook
Juve, fiducia in Tudor: lo spogliatoio sta con lui. Ma dopo la sosta qualcosa cambierà... - X Vai su X
Caressa: “La Juventus è un po’ piatta. A me piacerebbe vedere una scelta definitiva davanti. Su Tudor…” - com: "Mi sembra che la Juventus abbia delle carenze oggettive, cioè ... Riporta tuttojuve.com
Juventus senza certezze in avanti, Caressa accusa Tudor: un dato sul turnover gli dà ragione - Tudor ha cambiato 6 volte il tridente d’attacco nelle 7 partite disputate finora: per Caressa le continue rotazioni del turnover non aiutano la Juventus ... Secondo sport.virgilio.it