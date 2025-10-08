Rimini, 8 ott. (askanews) - "Ci ha visto assolutamente contrari" l'esclusione dell'ente turistico israeliano dal Ttg, come hanno richiesto il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Perché "il turismo è un ponte di pace, è un ponte di popoli" e "è stato un grande errore". Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell'inaugurazione del Ttg di Rimini che ospita 2.700 brand espositori da 75 paesi. "Per me il turismo è un ponte di pace, è un ponte di popoli. Quindi noi siamo ben contenti di ospitare nella nostra nazione tutti i turisti del mondo - ha spiegato Santanchè -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ttg, Santanchè: "Errore esclusione Israele, turismo ponte di pace"