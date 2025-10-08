Ttg Sadegholvaad | Israele è amico che sta sbagliando su Gaza

Rimini, 8 ott. (askanews) - "Israele è un amico che noi riteniamo sta sbagliando e quando un amico sbaglia devi avere il coraggio di dirglielo". Lo ha detto il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, sulla controversa esclusione dello stand israeliano dal Ttg, auspicando che "dalla prossima edizione lo stand Israele e quello della Palestina possano essere sotto lo stesso padiglione come fino a un anno fa". "La scelta di scrivere al presidente della fiera evidenziando quella che io insieme al presidente della Regione abbiamo ritenuto una presenza inopportuna, è legata purtroppo alle drammatiche vicende che sono in corso ancora oggi, ancora in questo momento, principalmente nella striscia di Gaza", ha spiegato Sadegholvaad. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ttg, Sadegholvaad: Israele è amico che sta sbagliando su Gaza

