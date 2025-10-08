Ttg Rimini Santanché alla fiera del Turismo | Grave errore escludere Israele l’Italia accoglie tutti

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 8 ottobre 2025 –   “L’Italia accoglie tutti, l’Italia vuole stare con tutto il mondo: è stato un grande errore escludere Israele dalla fiera del turismo”. Queste le parole della ministra al Turismo, Daniela Santanché che negli uffici della presidenza del Ttg Travel Experience ha incontrato Kalanit Goren Perry, delegata dell'Ufficio nazionale israeliano del turismo. "Sono molto onorata di essere qui a Rimini: ho trovato veramente un grande errore escludere Israele dalla fiera del turismo, perché sono fermamente convinta ch e il turismo sia un ponte tra i popoli, un ponte di pace, il turismo apre le menti oltre al cuore e alle anime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

