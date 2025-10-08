Ttg Peraboni Ieg | rappresentiamo forte cambiamento turismo

Rimini, 8 ott. (askanews) - Il Ttg rappresenta "i cambiamenti del turismo" con uno "strabismo tra quel gruppo di viaggiatori che raggiunge una meta solo per farsi un selfie e caricarlo sui social e quelli che invece scelgono destinazioni dove poter staccare e vivere un periodo più reale". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni, a margine del convegno inaugurale del Ttg Traver Experience a Rimini. "Noi qua abbiamo la più grande offerta del turismo italiano che vendiamo al mondo, ma abbiamo anche il mondo che si presenta ai tour operator, agenzie di viaggio, agli operatori in generale italiani", ha spiegato Peraboni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ttg, Peraboni (Ieg): rappresentiamo forte cambiamento turismo

