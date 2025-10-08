Ttg Goren Israele incontra Santanchè | turismo mezzo dialogo

Rimini, 8 ott. (askanews) - "E' stato un piacere avere incontrato il ministro Daniela Santanchè" che ringrazio "per il suo supporto" perché "il turismo è un mezzo di dialogo, cultura tra i popoli" e nonostante "non siano momenti facili, non molliamo il mercato italiano". Lo ha dichiarato Kalanit Goren Perry, delegata dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia, dopo l'incontro chiarificatore con il ministro al Ttg di Rimini a seguito dell'esclusione dello stand di Israele dalla fiera, decisione che la stessa ministra aveva definito "un grande errore". "Sono veramente orgogliosa. E' stato un piacere avere incontrato il ministro Daniela Santanchè. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

