TS – 4-2 West Bromwich Pugno e Crapisto in gol
2025-10-08 22:03:00 Flash news da Tuttosport: La cronaca della partita. Dopo un inizio equilibrato al 22’ gli inglesi alzano il baricentro, ma i bianconeri sono molto attenti soprattutto grazie al lavoro di Pagnucco. Al 38 ’ la partita si sblocca. Clamoroso autogol di Bruno Martinez che sbaglia il retro passaggio a Scaglia e manda avanti i padroni di casa. Al 43’ il West Bromwich raddoppia. Ripartenza fulminea degli inglesi che sfruttano una difesa bianconera non perfetta. Bray entra in area di rigore e infila Scaglia. La prima frazione termina sul 2-0. Nella ripresa arriva al 52’ la terza rete inglese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
