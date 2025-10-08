trump usa la guardia nazionale come prova generale per le elezioni

La Guardia nazionale è una istituzione degli Stati Uniti che in Italia conosciamo poco. Non appare nelle serie tv americane e i corrispondenti italiani, quei pochi rimasti, non la citano quasi mai. È una forza a metà tra polizia ed esercito al servizio dei governatori degli Stati americani: può intervenire in disastri naturali, rivolte, emergenze. Ma in questi mesi Donald Trump ne ha fatto uno strumento politico personale, ordinandone l’impiego in Stati che non lo vogliono, contro autorità locali che gli si oppongono. Il suo scopo non è solo mostrare forza, ma mettere alla prova i confini del potere presidenziale, spingendo il sistema americano verso un terreno inesplorato: fino a che punto il presidente può agire contro la volontà degli Stati senza infrangere apertamente la Costituzione? L’Oregon è diventato l’ultimo esperimento di questo laboratorio politico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

