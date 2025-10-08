Trump usa la guardia nazionale come prova generale per le elezioni
La Guardia nazionale è una istituzione degli Stati Uniti che in Italia conosciamo poco. Non appare nelle serie tv americane e i corrispondenti italiani, quei pochi rimasti, non la citano quasi mai. È una forza a metà tra polizia ed esercito al servizio dei governatori degli Stati americani: può intervenire in disastri naturali, rivolte, emergenze. Ma in questi mesi Donald Trump ne ha fatto uno strumento politico personale, ordinandone l’impiego in Stati che non lo vogliono, contro autorità locali che gli si oppongono. Il suo scopo non è solo mostrare forza, ma mettere alla prova i confini del potere presidenziale, spingendo il sistema americano verso un terreno inesplorato: fino a che punto il presidente può agire contro la volontà degli Stati senza infrangere apertamente la Costituzione? L’Oregon è diventato l’ultimo esperimento di questo laboratorio politico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Trump invia la Guardia nazionale a Chicago, contro il parere del governatore dell'Illinois, minaccia di ricorrere all'Insurrection Act e alza lo scontro politico. Il "terrorismo domestico" secondo il responsabile dell'immigrazione.
Trump ha dichiarato di essere pronto a invocare una legge anti-insurrezioni del 1807 se i tribunali si opporranno ai suoi ordini di dispiegamento della Guardia Nazionale, e ha attaccato i legislatori democratici per la gestione di città descritte come zone di guerra.
Usa, minaccia Trump di invocare Insurrection Act inasprisce scontro con città democratiche - insurrezione per ampliare il dispiegamento di personale militare nelle città degli Stati Uniti ha intensificato la su ...
USA: Trump invia la Guardia Nazionale a Chicago per sedare le rivolte degli immigrati - CHICAGO – Trump invia 300 membri della Guardia Nazionale a Chicago, decisione presa contro la volontà del governatore dell'Illinois JB Pritzker.