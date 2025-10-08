Trump pronto al sì alla fornitura sui Tomahawk all’Ucraina e Putin minaccia rappresaglie
Mentre la crisi mediorientale sembra avviarsi verso una soluzione diplomatica, la guerra in Ucraina procede senza sosta e, soprattutto, in assenza di segnali che lascino presagire la fine delle ostilità. Anzi, rispetto agli ultimi mesi, le tensioni sono in rapido aumento tra raid sull’Ucraina, contro-raid in Russia e il possibile via libera del presidente Donald Trump alla fornitura di missili a lungo raggio Tomahawk. Proprio quest’ultimo punto sta monopolizzando l’attenzione del mondo intero, con il leader di Washington che, parlando davanti a una platea di giornalisti, ha detto di aver “preso una decisione” in merito all’invio di questi micidiali missili, capaci di colpire gran parte del territorio russo, senza però precisare in modo esplicito quale essa sia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: trump - pronto
'Putin ha detto a Trump che è pronto a vedere Zelensky'
Usa, Trump: «Non sono ancora pronto a chiudere con Putin»
Trump: "Deluso ma non sono ancora pronto a una rottura con Putin" | Ft, il presidente Usa a Zelensky: Puoi colpire Mosca?"
Trump è pronto a invocare l’Insurrection Act contro i manifestanti a Portland e Chicago - X Vai su X
Il pastificio 'La Molisana' è pronto ad aprire uno stabilimento di produzione negli #StatiUniti. Lo ha detto l'ad Giuseppe Ferro stamattina nel corso di un incontro con i giornalisti nel quale si è parlato dei #dazi al 107% imposti da Trump a partire dal 2026. L'azi - facebook.com Vai su Facebook
Trump, sono pronto a imporre nuove sanzioni alla Russia - Lo ha detto il presidente americano rispondendo ad una domanda dei giornalisti alla Casa Bianca prima di ... Come scrive ansa.it
Trump pronto a dare a Kiev intelligence e difesa aerea, attacco russo su larga scala - La Russia ha lanciato un attacco con droni su larga scala contro le città ucraine, tra cui Kiev, prendendo di mira regioni situate lontano dalla linea del fronte del Paese. Si legge su ansa.it