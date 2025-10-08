Trump pronto al sì alla fornitura sui Tomahawk all’Ucraina e Putin minaccia rappresaglie

Lanotiziagiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre la crisi mediorientale sembra avviarsi verso una soluzione diplomatica, la guerra in Ucraina procede senza sosta e, soprattutto, in assenza di segnali che lascino presagire la fine delle ostilità. Anzi, rispetto agli ultimi mesi, le tensioni sono in rapido aumento tra raid sull’Ucraina, contro-raid in Russia e il possibile via libera del presidente Donald Trump alla fornitura di missili a lungo raggio Tomahawk. Proprio quest’ultimo punto sta monopolizzando l’attenzione del mondo intero, con il leader di Washington che, parlando davanti a una platea di giornalisti, ha detto di aver “preso una decisione” in merito all’invio di questi micidiali missili, capaci di colpire gran parte del territorio russo, senza però precisare in modo esplicito quale essa sia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

trump pronto al s236 alla fornitura sui tomahawk all8217ucraina e putin minaccia rappresaglie

© Lanotiziagiornale.it - Trump pronto al sì alla fornitura sui Tomahawk all’Ucraina e Putin minaccia rappresaglie

In questa notizia si parla di: trump - pronto

'Putin ha detto a Trump che è pronto a vedere Zelensky'

Usa, Trump: «Non sono ancora pronto a chiudere con Putin»

Trump: "Deluso ma non sono ancora pronto a una rottura con Putin" | Ft, il presidente Usa a Zelensky: Puoi colpire Mosca?"

Trump, sono pronto a imporre nuove sanzioni alla Russia - Lo ha detto il presidente americano rispondendo ad una domanda dei giornalisti alla Casa Bianca prima di ... Come scrive ansa.it

Trump pronto a dare a Kiev intelligence e difesa aerea, attacco russo su larga scala - La Russia ha lanciato un attacco con droni su larga scala contro le città ucraine, tra cui Kiev, prendendo di mira regioni situate lontano dalla linea del fronte del Paese. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Pronto S236 Fornitura