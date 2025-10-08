Trump pronto al sì alla fornitura sui Tomahawk all’Ucraina e Putin minaccia rappresaglie

Mentre la crisi mediorientale sembra avviarsi verso una soluzione diplomatica, la guerra in Ucraina procede senza sosta e, soprattutto, in assenza di segnali che lascino presagire la fine delle ostilità. Anzi, rispetto agli ultimi mesi, le tensioni sono in rapido aumento tra raid sull’Ucraina, contro-raid in Russia e il possibile via libera del presidente Donald Trump alla fornitura di missili a lungo raggio Tomahawk. Proprio quest’ultimo punto sta monopolizzando l’attenzione del mondo intero, con il leader di Washington che, parlando davanti a una platea di giornalisti, ha detto di aver “preso una decisione” in merito all’invio di questi micidiali missili, capaci di colpire gran parte del territorio russo, senza però precisare in modo esplicito quale essa sia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

