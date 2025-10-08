Trump non riesce a darsi pace per Bad Bunny al Super Bowl | Non so perché l’abbiano scelto è una follia

Ospite da Greg Kelly Reports su Newmax, Donald Trump ha nuovamente detto la sua riguardo alla scelta della NFL di far esibire al prossimo Halftime Show del Super Bowl il rapper portoricano Bad Bunny. «Non l’ho mai sentito», ha sentenziato, «non so chi sia. Non so perché lo facciano». Difficile credere alle sue parole; si parla, d’altronde, del cantante maschile più ascoltato in streaming al mondo. Il conduttore lo ha incalzato, definendo l’artista «un performer che non mette tutti d’accordo», il presidente degli Stati Uniti ha rincarato la dose: «Non so perché lo stiano facendo. È una follia. Finirà che daranno la colpa a qualche promoter che hanno assunto per scegliere l’artista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump non riesce a darsi pace per Bad Bunny al Super Bowl: «Non so perché l’abbiano scelto, è una follia»

