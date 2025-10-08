Trump non riesce a darsi pace per Bad Bunny al Super Bowl | Non so perché l’abbiano scelto è una follia

Metropolitanmagazine.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospite da Greg Kelly Reports su Newmax, Donald Trump ha nuovamente detto la sua riguardo alla scelta della NFL di far esibire al prossimo Halftime Show del Super Bowl il rapper portoricano Bad Bunny. «Non l’ho mai sentito», ha sentenziato, «non so chi sia. Non so perché lo facciano». Difficile credere alle sue parole; si parla, d’altronde, del cantante maschile più ascoltato in streaming al mondo. Il conduttore lo ha incalzato, definendo l’artista «un performer che non mette tutti d’accordo», il presidente degli Stati Uniti ha rincarato la dose: «Non so perché lo stiano facendo. È una follia. Finirà che daranno la colpa a qualche promoter che hanno assunto per scegliere l’artista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

trump non riesce a darsi pace per bad bunny al super bowl non so perch233 l8217abbiano scelto 232 una follia

© Metropolitanmagazine.it - Trump non riesce a darsi pace per Bad Bunny al Super Bowl: «Non so perché l’abbiano scelto, è una follia»

In questa notizia si parla di: trump - riesce

Trump non riesce a trovare un accordo con Xi: dazi rinviati per altri 90 giorni

Trump: “Putin mi ha deluso, bisogna colpirlo sul petrolio”. E lo zar non pensa alla pace: “Oltre 700 mila soldati in Ucraina” - "Putin mi ha veramente deluso" ha ribadito il presidente americano Donald Trump parlando in conferenza stampa dal Regno Unito a ... Lo riporta quotidiano.net

L’ex ambasciatore Stefanini: “Putin indispettisce Trump. È rigido su pace e Cina. Ora Zelensky è meno solo” - Ambasciatore Stefano Stefanini, senior advisor dell’Ispi e già ambasciatore presso la Nato, l’Ucraina oggi è meno sola nella posizione di Paese aggredito? Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Trump Riesce Darsi Pace