Trump manda le truppe a Chicago ma le foto dei soldati scatenano i social | All’assalto? Sì degli hamburger

Si sta avvicinando a una svolta la battaglia in corso tra Donald Trump e Chicago. Il presidente americano rivendica da settimane la necessità di inviare personale militare nella città del Midwest, a guida democratica, per ripristinare la sicurezza nelle strade e ristabilire l’ordine, al pari di quanto già fatto in altre metropoli come Washington. La mossa viene ritenuta però inaccettabile dal sindaco di Chicago, Brandon Johnson, e dal governatore dell’Illinois, JB Pritzker, che paragonano la convocazione della Guardia nazionale a «un’invasione». Le truppe federali inviate a Chicago. In queste ore, scrive la Cnn, le truppe mobilitate da Trump si sono radunate vicine a Chicago e potrebbero entrare in città durante il weekend. 🔗 Leggi su Open.online