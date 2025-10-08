Trump interrompe i contatti diplomatici con il Venezuela | ordine diretto a Grenell
Il presidente americano Donald Trump ha deciso di interrompere ogni sforzo diplomatico verso il Venezuela, ordinando al suo inviato speciale Richard Grenell di sospendere immediatamente tutti i contatti in corso. La notizia, riportata dal New York Times, conferma che la direttiva è stata impartita personalmente dal capo della Casa Bianca e sarà attuata senza ulteriori mediazioni. Con questa mossa, l’amministrazione statunitense pone fine a qualsiasi tentativo di dialogo con il governo di Nicolás Maduro, segnando un nuovo irrigidimento nei rapporti tra Washington e Caracas. Sul piano militare, gli Stati Uniti mantengono nei Caraibi una presenza significativa: otto navi da guerra, un sottomarino d’attacco nucleare e oltre 4. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: trump - interrompe
Media, 'Trump interrompe i colloqui per chiamare Putin'
Trump interrompe il vertice coi leader europei per chiamare Putin: la spinta per un trilaterale con Zelensky e il giallo sulle truppe Nato
ULTIM’ORA Trump interrompe i contatti diplomatici con il Venezuela Il presidente americano Donald Trump ha interrotto con effetto immediato ogni canale diplomatico con il governo guidato da Nicolás Maduro. L’inviato speciale USA, Richard Grenell, è stat - X Vai su X
Una reporter fa una domanda a Trump sul piano di inviare la Guardia Nazionale a Memphis, il presidente Usa la interrompe: "Sei davvero odiosa" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Trump ordina lo stop ai contatti diplomatici con il Venezuela - Fermato il lavoro dell'inviato speciale Usa Grenell per esplorare possibili negoziati tra i due Paesi. Riporta tg24.sky.it
Crisi Venezuela: Trump ordina stop totale ai contatti diplomatici con Caracas - A suo tempo, l'allora Presidente impose una drastica sospensione di tutti i contatti diplomatici con il regime venezuelano di Nicolás Maduro ... Si legge su ilmetropolitano.it