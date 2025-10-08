Trump interrompe i contatti diplomatici con il Venezuela | ordine diretto a Grenell

Il presidente americano Donald Trump ha deciso di interrompere ogni sforzo diplomatico verso il Venezuela, ordinando al suo inviato speciale Richard Grenell di sospendere immediatamente tutti i contatti in corso. La notizia, riportata dal New York Times, conferma che la direttiva è stata impartita personalmente dal capo della Casa Bianca e sarà attuata senza ulteriori mediazioni. Con questa mossa, l’amministrazione statunitense pone fine a qualsiasi tentativo di dialogo con il governo di Nicolás Maduro, segnando un nuovo irrigidimento nei rapporti tra Washington e Caracas. Sul piano militare, gli Stati Uniti mantengono nei Caraibi una presenza significativa: otto navi da guerra, un sottomarino d’attacco nucleare e oltre 4. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

