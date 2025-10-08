Trump contro gli accordi di Basilea III | la mossa che può costare miliardi alle banche europee

Dopo la minaccia, poi sventata, di dazi dal peso mastodontico, l’Europa potrebbe trovarsi a spegnere un’altra miccia accesa dagli Stati Uniti. L’amministrazione di Donald Trump starebbe coltivando l’idea di riscrivere profondamente alcune disposizioni degli accordi di Basilea III – l’insieme di regole internazionali disciplinanti i termini di vigilanza bancaria – al fine di non considerare più le nazioni componenti l’Unione Europea come un unico mercato, ma 27 sistemi finanziari distinti. Entrando più nel merito, da oltreoceano vorrebbero l’applicazione di requisiti patrimoniali – quote di capitale adeguate per fronteggiare le situazioni emergenziali – più stringenti per gli istituti di credito, che finora sono stati molto agevolati nell’accumulo degli oneri di capitale rispetto agli omologhi americani proprio perché operanti nel quadro comunitario. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Trump contro gli accordi di Basilea III: la mossa che può costare miliardi alle banche europee

