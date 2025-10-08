Trump conferma | Diddy mi ha chiesto la grazia

Dopo i rumours che si sono susseguiti negli scorsi mesi, Donald Trump ha confermato che i legali di Diddy hanno richiesto la grazia presidenziale. Nella giornata del 6 ottobre, il tycoon ha ricevuto i giornalisti nello Studio Ovale per un media day. Tra le domande che sono giunte al Potus, c’è stato spazio anche sul rapper, per il quale negli ultimi giorni è arrivata la condanna a quattro anni di detenzione. Trump ha confermato di essere stato contattato dal team di legali dell’artista per la concessione della grazia nei confronti di Combs. Davanti a questa richiesta, il presidente si è mostrato indeciso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

