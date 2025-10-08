Trump conferma | Diddy mi ha chiesto la grazia
Dopo i rumours che si sono susseguiti negli scorsi mesi, Donald Trump ha confermato che i legali di Diddy hanno richiesto la grazia presidenziale. Nella giornata del 6 ottobre, il tycoon ha ricevuto i giornalisti nello Studio Ovale per un media day. Tra le domande che sono giunte al Potus, c’è stato spazio anche sul rapper, per il quale negli ultimi giorni è arrivata la condanna a quattro anni di detenzione. Trump ha confermato di essere stato contattato dal team di legali dell’artista per la concessione della grazia nei confronti di Combs. Davanti a questa richiesta, il presidente si è mostrato indeciso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: trump - conferma
Regge l'accordo con l'Ue, Trump conferma i dazi al 15% | Nuove tariffe alzate al 35% per il Canada e al 39% per la Svizzera | Misure in vigore dal 7 agosto
Trump avverte Zelensky: “Non dovrebbe prendere di mira Mosca”. E conferma: “Missili Patriot già spediti dalla Germania”
“Missili Patriot in viaggio verso l’Ucraina”: Trump conferma invio dalla Germania
L’omelia di Leone XIV al Giubileo dei migranti e del mondo missionario conferma la distanza verso l’uso politico e nazionalista del cristianesimo fatto da leader come Donald Trump - facebook.com Vai su Facebook
Titola La Stampa: Trump conferma al Congresso: “Gli Usa sono in un conflitto armato con i cartelli della droga” e spiega nel sottotitolo “L'amministrazione sta cercando una giustificazione legale per dei recenti attacchi mortali in mare contro quelli che ha definit - X Vai su X
Donald Trump conferma che Diddy gli ha chiesto la grazia presidenziale - Donald Trump ha confermato che Sean “Diddy” Combs - Secondo billboard.it
Trump Afferma Che Diddy Ha Richiesto La Grazia Presidenziale Dopo La Sentenza - Il Presidente Donald Trump ha affermato che Sean “Diddy” Combs gli ha chiesto la grazia in seguito alla recente condanna del magnate dell'hip- Segnala msn.com