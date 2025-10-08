Trump annuncerà l' accordo su Truth

23.48 Durante una tavola rotonda, il segretario di Stato Marco Rubio ha passato un biglietto al presidente Donald Trump chiedendo di approvare un post su Truth Social riguardante un accordo molto vicino per Gaza. Trump ha risposto "ok" e ha chiuso velocemente l'incontro. La scritta sul biglietto era "molto vicino", a indicare la fase avanzata dei negoziati. L'obiettivo era permettere al presidente di annunciare l'accordo per primo. I colloqui continuano in Egitto per definire i dettagli dell'intesa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it