Truffa per 700mila euro | Banca responsabile civile
Ha affidato i risparmi a un nipote, che si era dichiarato esperto consulente finanziario. Ma una donna, 78enne, si è ritrovata i conti svuotati: il parente è finito a processo per truffa aggravata e adesso la banca, che diede l’ok al telefono, a giugno 2018, a un’operazione con bonifico da oltre 700mila euro dal conto della vittima a quello dell’imputato, è stata citata come responsabile civile. Lo ha deciso in udienza predibattimentale la giudice del tribunale di Bologna, Gilda Del Borrello, accogliendo la richiesta della parte civile, l’avvocato Gabriele Bordoni, costituito in rappresentanza dell’anziana raggirata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
