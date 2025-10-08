Truffa durante il Festivaletteratura | email false e prenotazioni fantasma ristorante di Mantova raggirato

Notizie.virgilio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cittadino nigeriano è stato denunciato a Mantova per truffa aggravata ai danni di un ristorante durante il Festivaletteratura. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

truffa durante il festivaletteratura email false e prenotazioni fantasma ristorante di mantova raggirato

© Notizie.virgilio.it - Truffa durante il Festivaletteratura: email false e prenotazioni fantasma, ristorante di Mantova raggirato

In questa notizia si parla di: truffa - durante

Un “amico” allo stadio e il bonifico durante Milan-Inter: la truffa dei biglietti che colpisce i tifosi

Truffa mascherine durante il Covid, per la Corte dei Conti nessun danno erariale da Zingaretti

Caso Chiara Ferragni, oggi inizia il processo per truffa: cosa accadrà durante la prima udienza

truffa durante festivaletteratura emailTruffa durante il Festivaletteratura: email false e prenotazioni fantasma, ristorante di Mantova raggirato - Un cittadino nigeriano è stato denunciato a Mantova per truffa aggravata ai danni di un ristorante durante il Festivaletteratura. Secondo virgilio.it

Falsa e-mail della Polizia ma vera truffa online. Ecco cosa non dovete assolutamente fare se la trovate nella vostra posta - “L’urgenza e la fretta inducono la vittima del raggiro a non dedicare il giusto tempo e la dovuta attenzione alla comunicazione ricevuta, favorendo la riuscita della truffa. Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa Durante Festivaletteratura Email