truffa di trading cosa bisogna fare per recuperare tutti i soldi investiti

Le truffe legate al trading online sono in costante aumento. Con l’espansione delle piattaforme digitali di investimento, cresce anche il numero di operatori non autorizzati che promettono guadagni facili, ma che spesso si rivelano organizzazioni truffaldine. In Italia, la Consob e la Polizia Postale invitano alla massima prudenza e ricordano che l’esercizio di servizi e attività di investimento è riservato esclusivamente a soggetti autorizzati. Trading online e operatori non autorizzati. La maggior parte delle truffe nasce da società o broker che operano senza le necessarie licenze. Questi soggetti, privi dei requisiti patrimoniali e organizzativi richiesti dalla legge, non garantiscono alcuna tutela per gli investitori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

