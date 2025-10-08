Truffa da 63mila euro via telefono denunciato un 61enne | i carabinieri di Ragusa riescono a bloccare i soldi

Feedpress.me | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato individuato e denunciato l'uomo, G. C., 61 anni, napoletano, che avrebbe truffato una donna al telefono facendosi versare 63 mila euro nel proprio bancoposta. Tutto era cominciato - dicono i carabinieri - con il più classico degli Sms di fishing alla vittim: il nome del proprio istituto di credito di fianco al testo «Il bonifico da 4.900 euro dal tuo cc è stato disposto. Se non hai eseguito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

truffa da 63mila euro via telefono denunciato un 61enne i carabinieri di ragusa riescono a bloccare i soldi

© Feedpress.me - Truffa da 63mila euro via telefono, denunciato un 61enne: i carabinieri di Ragusa riescono a bloccare i soldi

In questa notizia si parla di: truffa - 63mila

Diplomi falsi in Campania: oltre 500 imputati a processo, truffa da 63mila euro

Truffa da 63 mila euro ai danni di una pensionata: scatta una denuncia - Vittima della truffa telematica una 63enne, residente a Ragusa, che resasi conto dell’inganno aveva contattato i carabinieri. Riporta grandangoloagrigento.it

truffa 63mila euro viaDonna truffata per 63mila euro a Ragusa, tutto è iniziato con un sms: come funziona il raggiro - 000 euro sottratti a una pensionata con una truffa telefonica. Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Truffa 63mila Euro Via