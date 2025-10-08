E’ stato individuato e denunciato l'uomo, G. C., 61 anni, napoletano, che avrebbe truffato una donna al telefono facendosi versare 63 mila euro nel proprio bancoposta. Tutto era cominciato - dicono i carabinieri - con il più classico degli Sms di fishing alla vittim: il nome del proprio istituto di credito di fianco al testo «Il bonifico da 4.900 euro dal tuo cc è stato disposto. Se non hai eseguito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Truffa da 63mila euro via telefono, denunciato un 61enne: i carabinieri di Ragusa riescono a bloccare i soldi