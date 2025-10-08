PADOVA - C?erano due strade per raggirare l?Unione Europea e ottenere fondi: le coltivazioni e i pascoli. Ed è percorrendo quelle strade fatte di leggi e postille che 48. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Truffa da 20 milioni con i fondi Ue: aziende moltiplicate per avere finanziamenti. Indagati 48 imprenditori tra Veneto e Friuli