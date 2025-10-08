Truffa da 20 milioni con i fondi Ue | aziende moltiplicate per avere finanziamenti Indagati 48 imprenditori tra Veneto e Friuli
PADOVA - C?erano due strade per raggirare l?Unione Europea e ottenere fondi: le coltivazioni e i pascoli. Ed è percorrendo quelle strade fatte di leggi e postille che 48. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: truffa - milioni
La truffa carburante. Confermata la multa da quattro milioni
Casoria, truffa crediti fiscali per acquisti e pagamento imposte: sequestro da 97 milioni di euro
Ristrutturazioni edilizie: scoperta la truffa da 2,5 milioni su una persona defunta, commercialista di Lucera nei guai
Truffa del legname da quasi 2 milioni di euro, ma per la giustizia è passato troppo tempo https://ift.tt/OXerRlB https://ift.tt/dEug0hR - X Vai su X
Saranno almeno 2.300 le parti civili costituitesi nel processo per la cosiddetta truffa dei lingotti d’oro da quasi 90 milioni di euro. Il procedimento è iniziato lo scorso 3 ottobre e si sta celebrando al tribunale di Milano. L’importo complessivo richiesto ai giudici da - facebook.com Vai su Facebook
Truffa da 20 milioni per ottenere fondi dall'Unione Europea: maxi sequestro a 48 imprenditori agricoli - Tanto è durata l'indagine della guardia di finanza di Padova su un complesso sistema di truffa che un folto gruppo ... Secondo msn.com
Frode sui fondi agricoli Ue, sequestrati 17 milioni - Abruzzo coinvolto nell'operazione, condotta in Veneto, che ha portato al deferimento alla Procura della Repubblica di Padova di 48 imprenditori agricoli con le ipotesi di reato di associazione a delin ... Si legge su rainews.it