Truffa da 14 milioni di euro sui bonus dell' edilizia | tre società e tre persone denunciate dalla guardia di finanza VIDEO

Avrebbero usufruito illecitamente delle detrazioni fiscali di Eco-bonus, sisma-bonus e sisma-bonus acquisti presentando documenti fittizi che attestavano lavori mai fatti e compravendite immobiliari simulate in favore di loro stessi. Una truffa da oltre 14 milioni di euro che ha portato alla.

