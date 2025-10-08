Truffa a Montefiascone coppia di anziani derubata di soldi e gioielli
“Vostro figlio ha investito una donna incinta, è in caserma e gli servono subito i soldi”. Con la solita messinscena tre uomini sono riusciti a raggirare e derubare una coppia di anziani coniugi di Montefiascone, portando via contanti e gioielli.Truffa a MontefiasconeI fatti sono avvenuti ieri, 7. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: truffa - montefiascone
Truffa da 290mila euro: coppia di anziani sul lastrico. Tutto inizia con un sms, come funziona - Con la tecnica del finto carabiniere, mette in atto una truffa da 290mila euro ai danni di due anziani. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Truffa del conto corrente hackerato, coppia perde 300mila euro con un sms: il maresciallo "Fabrizio" e il falso allarme - Due coniugi residenti sull’Appennino bolognese hanno perso circa 300mila euro dopo essere caduti in un raggiro iniziato con un semplice sms. Riporta leggo.it