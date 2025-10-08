Truffa a Montefiascone coppia di anziani derubata di soldi e gioielli

“Vostro figlio ha investito una donna incinta, è in caserma e gli servono subito i soldi”. Con la solita messinscena tre uomini sono riusciti a raggirare e derubare una coppia di anziani coniugi di Montefiascone, portando via contanti e gioielli.Truffa a MontefiasconeI fatti sono avvenuti ieri, 7. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it