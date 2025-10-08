Trovato senza vita Edoardo Segato | si chiudono nel dolore le ricerche del 24enne di Stra

Il giovane era scomparso da due giorni: il corpo rinvenuto a Vigonza. Si è conclusa nel modo più drammatico la scomparsa di Edoardo Segato, 24 anni, residente a Stra, in provincia di Venezia. Dopo due giorni di ricerche incessanti, il suo corpo è stato ritrovato senza vita nella mattinata di mercoledì 8 ottobre 2025 a Vigonza, nel Padovano. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità, che da lunedì si era mobilitata nella speranza di un epilogo diverso. Le operazioni di ricerca, coordinate dai carabinieri e dalla protezione civile, avevano coinvolto anche i vigili del fuoco, unità cinofile, droni e numerosi volontari provenienti da Mira, Mestre e Padova. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

