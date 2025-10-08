Trovato morto vicino al cimitero identificata la vittima | è un ex ispettore della penitenziaria
Ora ha un nome e un cognome l' uomo che lo scorso 25 settembre si è tolto la vita impiaccandosi a un albero vicino al cimitero di Sessa Aurunca. Si tratta di un ex agente della polizia penitenziaria residente nel casertano ma in servizio al penitenziario di Secondigliano.Non aveva documenti e la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: trovato - morto
Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo
Il dramma di Vezzano: idraulico trovato morto, archiviate le indagini
Prato, il detenuto trovato morto: decisivi i test biologici. Tra le ipotesi anche un’aggressione
Dramma in piazza Verdi, uomo trovato morto davanti al teatro ARTICOLO - - > https://www.triesteallnews.it/2025/10/dramma-in-piazza-verdi-uomo-trovato-morto-davanti-al-teatro/ - facebook.com Vai su Facebook
Caserta, trovato morto con un colpo alla testa vicino al cimitero - I carabinieri indagano, ma l’ipotesi più accreditata resta quella del suicidio È stato trovato morto nella sua autovettura, con un colpo di pistola ... Lo riporta ilgiornale.it
Trovato morto vicino ai binari: era andato a cercare il cane scappato da un recinto - Era scomparso dal pomeriggio dopo essersi allontanato dall'orto di cui si prendeva cura a causa del cane scappato dal recinto. lanazione.it scrive