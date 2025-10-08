Trovato morto il giovane scomparso

Più di due giorni di appelli senza sosta dalla famiglia, ricerche di carabinieri, vigili del fuoco, droni, squadre da Mira, Mestre e Padova nel piano per la ricerca di persone scomparse. E.S., 24 anni, di Stra, non si trovava più. È stato rintracciato ormai senza vita a Fiesso D'Artico oggi, 8. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: trovato - morto

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Il dramma di Vezzano: idraulico trovato morto, archiviate le indagini

Prato, il detenuto trovato morto: decisivi i test biologici. Tra le ipotesi anche un’aggressione

Giallo a Roma: uomo trovato morto in strada LA NOTIZIA NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook

Giallo a Roma: uomo trovato morto su viale Trastevere. Aveva una ferita alla testa https://ift.tt/Fp2dr6y - X Vai su X

Trovato morto Nunzio Sblendido, il 34enne scomparso a Potenza 4 giorni fa: il suo corpo in un bosco ad Abriola - Il corpo del giovane è stato trovato nei pressi di Abriola, il paese in cui viveva con la madre. Secondo fanpage.it

“Purtroppo è lui”. L’appello disperato a Chi l’ha Visto, poi l’orrore in Italia: trovato così, giovanissimo - Una scoperta drammatica ha riportato alla luce una vicenda che per mesi aveva lasciato un’intera comunità con il fiato sospeso. Come scrive thesocialpost.it