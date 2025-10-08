Trovato con droga e contanti nei pressi della scuola | arrestato 47enne

Nella tarda mattinata dello scorso 3 ottobre, i Carabinieri dell'Aliquota Operativa e della Stazione di Volterra hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino extracomunitario di 47 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida della sua. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: trovato - droga

Trovato con la droga in casa: 23enne arrestato ad Eboli

22enne trovato con la droga dello stupro a Como dopo aver picchiato un dipendente di un supermercato

Trovato a iniettarsi droga tra l'erba alta davanti a palazzo di Vico | FOTO

I carabinieri, insieme alla polizia locale, hanno sequestrato mezzo quintale di droga in dei sacchi e trovato 10mila euro in contanti - facebook.com Vai su Facebook

I CARABINIERI SEQUESTRANO DROGA E ARMI - Trovato con cocaina in casa, arrestato 41enne di Venosa - https://lecronachelucane.it/2025/10/04/i-carabinieri-sequestrano-droga-e-armi/… - X Vai su X

Allarme droga in città: scattano le indagini dell’antimafia - L’ALLERTA SULMONA La procura distrettuale Antimafia dell’Aquila ha chiesto l’acquisizione degli atti relativi all’arresto di Francesco Campellone, il trentaseienne ... Segnala ilmessaggero.it

Portoscuso, sorpreso con droga e oltre 1.200 euro in contanti: arrestato - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno arrestato nella serata di ieri un 35enne disoccupato del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbl ... Da cagliaripad.it