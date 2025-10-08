Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso oggi davanti al Tribunale di Benevento il processo a carico di Pompeo De Napoli, 62 anni, residente a Benevento, indagato per spaccio di droga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante l’udienza, tenuta dal Giudice monocratico Monaco, il Pubblico Ministero aveva richiesto per De Napoli una condanna a due anni di reclusione e 2.000 euro di multa. L’indagato era finito al centro delle indagini a seguito di una perquisizione domiciliare avvenuta il 10 dicembre 2021, quando i Carabinieri della Compagnia di Benevento avevano rinvenuto circa 15 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e sostanze da taglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trovato con droga, aggredisce i Carabinieri: spaccio escluso, condannato per lesioni