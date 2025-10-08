Trovati due smartphone nelle celle del reparto giudiziario

Bolognatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di ieri, 7 ottobre 2025, il personale di polizia penitenziaria ha condotto una perquisizione che ha portato al sequestro di materiali non consentiti.A darne notizia è la Fp Cgil. I controlli mirati da parte del personale del 3° piano del reparto giudiziario, ha permesso di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Smartphone, coltelli e droga trovati all'interno del carcere

Altri due smartphone alla Dozza. Erano nelle celle del Giudiziario - Trovati addosso e nelle celle di due detenuti albanesi, reclusi al primo piano giudiziario della Dozza. Si legge su ilrestodelcarlino.it

