Trovati due smartphone nelle celle del reparto giudiziario
Nella mattinata di ieri, 7 ottobre 2025, il personale di polizia penitenziaria ha condotto una perquisizione che ha portato al sequestro di materiali non consentiti.A darne notizia è la Fp Cgil. I controlli mirati da parte del personale del 3° piano del reparto giudiziario, ha permesso di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Smartphone, coltelli e droga trovati all'interno del carcere
Maxi sequestro nel #carcere di Frosinone: oltre 2 Kg di #droga e smartphone trovati dalla polizia
Perquisizioni nel carcere di Salerno: trovati cocaina, hashish e 25 smartphone
Altri due smartphone alla Dozza. Erano nelle celle del Giudiziario - Trovati addosso e nelle celle di due detenuti albanesi, reclusi al primo piano giudiziario della Dozza. Si legge su ilrestodelcarlino.it