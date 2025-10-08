Crema (Cremona), 8 ottobre 2025 – Ha vissuto per una decina d’anni a Crema Luisa Asteggiano, la donna di 45 anni originaria di Bra, in provincia di Cuneo, trovata morta domenica mattina in un appartamento a Formentera. Luisa, con la sorella Paola, aveva gestito un bar, attività chiusa per problemi economici. Le due sorelle, orfane dei genitori, si erano poi trasferite all’estero e Luisa aveva deciso di fermarsi a Formentera, dove aveva conosciuto l’attuale compagno, Ivan Sauna, 51 anni, di Busto Arsizio, che era stato posto in arresto. L’autopsia. Fino all’esito dell’autopsia: nella tarda mattinata di ieri Sauna è stato liberato e sollevato dall’accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Trovata morta a Formentera: "A Luisa era stato tolto il figlio e per questo era molto depressa"