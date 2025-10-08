Trovata morta a Formentera | A Luisa era stato tolto il figlio e per questo era molto depressa
Crema (Cremona), 8 ottobre 2025 – Ha vissuto per una decina d’anni a Crema Luisa Asteggiano, la donna di 45 anni originaria di Bra, in provincia di Cuneo, trovata morta domenica mattina in un appartamento a Formentera. Luisa, con la sorella Paola, aveva gestito un bar, attività chiusa per problemi economici. Le due sorelle, orfane dei genitori, si erano poi trasferite all’estero e Luisa aveva deciso di fermarsi a Formentera, dove aveva conosciuto l’attuale compagno, Ivan Sauna, 51 anni, di Busto Arsizio, che era stato posto in arresto. L’autopsia. Fino all’esito dell’autopsia: nella tarda mattinata di ieri Sauna è stato liberato e sollevato dall’accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
#Formentera: #LuisaAsteggiano, la 45enne di Bra, trovata morta in casa non è stata uccisa, libero il compagno
Donna trovata morta nella corte del palazzo
Luisa Asteggiano trovata morta a Formentera, il compagno accusato di omicidio - Morta di dolore e depressione o uccisa dal compagno che l'aveva accolta e con cui aveva una relazione a tratti burrascosa?
Italiana morta a Formentera, esclusa la morte violenta. Scarcerato il compagno - Scagionato dai risultati dell'autopsia il 51enne di Busto Arsizio che era stato arrestato per la morte di Luisa Asteggiano.