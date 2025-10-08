Troppe zanzare al parchetto della Besurica impossibile giocare qui
«Questa è la situazione al giardino pubblico della Besurica alle 16.30 del pomeriggio di mercoledì 8 ottobre, col sole e una temperatura di 22° gradi. Il parchetto dovrebbe essere pieno di bambini, ma non ci viene più nessuno perché ci sono “nuvole” di zanzare». Questa è la segnalazione di alcuni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: troppe - zanzare
Ora mi sembra ugualmente lunga ma tanto stressante! Troppo caldo, troppe zanzare, stanchezza, impegni lavorativi, zero vita sociale, Syria che assorbe molte delle mie energie mentre le sue sono sempre al massimo! Ma fortunatamente l'asilo è ricominciato, - facebook.com Vai su Facebook