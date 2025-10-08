Tron | Ares recensione | un terzo capitolo in cui la confezione fagocita tutto il resto

La nostra recensione di Tron: Ares, terzo capitolo della saga di fantascienza iniziata ben 43 anni fa, diretto dallo specialista Joachim Rønning con Jared Leto, Evan Peters, Gillian Anderson e il ritorno di Jeff Bridges: tanta confezione di pregevole fattura, ma troppo poco altro. A 43 anni dal primo capitolo e a 15 dal secondo Tron: Ares riporta sul grande schermo la saga sci-fi che si divide tra mondo reale e mondo digitale, come fosse una sorta di Matrix anti-litteram (preso alla larga) ma molto meno filosofica e senza pillole blu e pillole rosse. Stavolta al timone del progetto arriva lo specialista norvegese Joachim Rønning ( Pirati dei Caraibi, Maleficent – Signora del Male ), il quale spinge ancora di più sul pedale dell’entertainment puro cercando però l’umano nel digitale, il cuore nel freddo mondo dei dati e degli algoritmi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

