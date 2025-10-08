Tron | Ares recensione del film con Jared Leto e Evan Peters

8 ott 2025

Girato in IMAX e diretto da Joachim Rønning, Tron: Ares segna il ritorno di una delle saghe più iconiche della fantascienza contemporanea. Jared Leto veste i panni di Ares, un programma digitale creato dal sistema Dillinger, destinato a incarnare l’idea di un’intelligenza artificiale capace di provare emozioni. Accanto a lui Greta Lee (Eve Kim), Evan Peters (Julian Dillinger), Gillian Anderson (Elisabeth Dillinger) e Jodie Turner-Smith (Athena) danno vita a un cast in equilibrio tra nuove generazioni e richiami al classico del 1982. La domanda che muove il film è tanto semplice quanto universale: qual è il futuro dell’intelligenza artificiale? È una promessa di progresso o una minaccia per l’umanità? Tron: Ares arriverà nelle sale italiane a partire dal 9 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

