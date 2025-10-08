TRON | Ares ha una scena post-credits?
TRON: Ares arriverà nei cinema domani, 9 ottobre, e, nonostante le prime recensioni contrastanti, i fan del franchise sono comprensibilmente ansiosi di tornare alla Griglia. Dopotutto, sono passati 15 anni dall’uscita di TRON: Legacy e un terzo capitolo si è fatto attendere a lungo. Avremo un quarto film? Dipenderà da molti fattori, tra cui l’andamento del film al botteghino questo fine settimana (previsioni riviste dovrebbero arrivare presto, ora che l’embargo sulle recensioni è stato revocato). I Marvel Studios hanno reso popolare il concetto di scene post-credit e molti blockbuster moderni le usano per preparare il terreno per le storie future. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: tron - ares
TRON: Ares, Disney ha rilasciato il nuovo trailer con il brano As Alive As You Need Me To Be
Tron ares trailer ufficiale: guarda le novità e scopri la trama
Tron: ares e il trailer ufficiale da non perdere
Entra nel Grid TRON: Ares, da DOMANI al cinema. Acquista il tuo biglietto https://www.tronmovie.it/ - facebook.com Vai su Facebook
La Grid prende vita da UCI Bicocca! Preparati a entrare nel mondo di TRON: Ares! L'11 ottobre, dalle 15:30, ti aspettiamo a UCI Cinemas Bicocca per incontrare i cosplayer del film. - X Vai su X
Tron: Ares, ecco le prime reazione al film! - Le prime reazioni a Tron: Ares anticipano un capitolo visivamente potente e sorprendente della saga sci- Secondo cinefilos.it
Tron: Ares - La recensione del nuovo capitolo della saga Disney, che stavolta propone il viaggio inverso: dal mondo dei computer a quello fisico. Da fantascienza.com