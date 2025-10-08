TRON | Ares ha una scena post-credits?

TRON: Ares arriverà nei cinema domani, 9 ottobre, e, nonostante le prime recensioni contrastanti, i fan del franchise sono comprensibilmente ansiosi di tornare alla Griglia. Dopotutto, sono passati 15 anni dall’uscita di TRON: Legacy e un terzo capitolo si è fatto attendere a lungo. Avremo un quarto film? Dipenderà da molti fattori, tra cui l’andamento del film al botteghino questo fine settimana (previsioni riviste dovrebbero arrivare presto, ora che l’embargo sulle recensioni è stato revocato). I Marvel Studios hanno reso popolare il concetto di scene post-credit e molti blockbuster moderni le usano per preparare il terreno per le storie future. 🔗 Leggi su Cinefilos.it