Tromboembolismo venoso screening gratuiti per i cittadini

L’Asl di Caserta, aderendo alla Giornata Mondiale del Tromboembolismo Venoso (TEV), offrirà all’utenza, a cura della dottoressa Iolanda Enea, la possibilità di counseling e screening presso gli Ambulatori dell’Ospedale di San Felice, diretto da Elisabetta Manzi. L'iniziativa è in programma il 13. 🔗 Leggi su Casertanews.it

