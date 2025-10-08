Trionfo ai campionati italiani di beach volley dei Vigili del Fuoco | riconoscimento per Nicola Damassa e Marco Silvestroni

Forlitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e l'assessore allo Sport Kevin Bravi hanno ricevuto in Municipio i Vigili del fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena, Nicola Damassa e Marco Silvestroni, vincitori della 15esima edizione dei Campionati italiani di beach volley del Corpo. Ai due atleti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trionfo - campionati

Trionfo per la Polisportiva Contesse di Messina: 12 medaglie ai campionati italiani assoluti di atletica paralimpica

Libertas nuoto: trionfo dei novaresi ai campionati regionali estivi di Torino

Libertas nuoto: trionfo dei novaresi ai campionati regionali estivi di Torino

Filippo Conca, chi è vincitore prova in linea Campionati Italiani 2025 ciclismo/ Rischio ritiro, poi trionfo - Chi è Filippo Conca, vincitore a sorpresa della prova in linea Campionati Italiani 2025 di ciclismo: dal rischio ritiro al trionfo con la squadra Swatt Club Qualche mese fa era a un passo dal ritiro ... Scrive ilsussidiario.net

Filippo Ganna vince la cronometro ai Campionati Italiani: quarto trionfo di fila - È ancora Filippo Ganna a dominare la cronometro ai Campionati Italiani. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Trionfo Campionati Italiani Beach