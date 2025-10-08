Tridico verso l’addio alla Calabria | come Ricci preferisce i soldi e gli onori del seggio di Bruxelles…

Pasquale Tridico, è quasi certo, sceglierà di restare  a Bruxelles a fare il parlamentare europeo. Anche se la decisione non è stata ancora ufficializzata, l’europarlamentare dei Cinquestelle – secondo indiscrezioni – dirà addio alla Calabria e rinuncerà a fare il leader  dell’opposizione dopo la netta sconfitta contro Roberto Occhiuto. Come Matteo Ricci, un altro inganno agli elettori. Tridico e Ricci. Pasquale Tridico parteciperà al primo Consiglio regionale, farà un discorso di circostanza e poi lascerà il seggio (presumibilmente ai Cinquestelle che hanno il resto più alto). Fonti accreditate vicine a lui confermano che andrà via. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

