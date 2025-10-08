Tridico verso l’addio alla Calabria | come Ricci preferisce i soldi e gli onori del seggio di Bruxelles…
Pasquale Tridico, è quasi certo, sceglierà di restare a Bruxelles a fare il parlamentare europeo. Anche se la decisione non è stata ancora ufficializzata, l’europarlamentare dei Cinquestelle – secondo indiscrezioni – dirà addio alla Calabria e rinuncerà a fare il leader dell’opposizione dopo la netta sconfitta contro Roberto Occhiuto. Come Matteo Ricci, un altro inganno agli elettori. Tridico e Ricci. Pasquale Tridico parteciperà al primo Consiglio regionale, farà un discorso di circostanza e poi lascerà il seggio (presumibilmente ai Cinquestelle che hanno il resto più alto). Fonti accreditate vicine a lui confermano che andrà via. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: tridico - verso
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Regionali, scoppia il caso Calabria per Schlein: Tridico verso la rinuncia, rischio scissione nel centrosinistra
Campo caos e regionali: Schlein dà l’ultimatum a Decaro in Puglia, in Calabria verso la candidatura Tridico, la Campania contro De Luca
Verso il nuovo Consiglio regionale: chi entra, la nuova maggioranza e le tappe verso la proclamazione #ElezioniCalabria2025 #ConsiglioRegionale #Occhiuto #Tridico #RegioneCalabria #PoliticaCalabrese #Cosenza #Catanzaro #ReggioCalabria #Sibaritid - facebook.com Vai su Facebook
Regionali in Calabria, Occhiuto verso una vittoria netta: stacca Tridico di quasi 20 punti anche nella prima proiezione – Gli aggiornamenti in diretta - X Vai su X
Regionali Calabria, Tridico ammette la sconfitta: “Complimenti a Occhiuto” - Pasquale Tridico ammette la sconfitta e fa i complimenti ad Occhiuto oramai vincitore delle elezioni regionali in Calabria ... quotidianodelsud.it scrive
Tridico, Calabria o Bruxelles dopo la sconfitta? «Lo decideremo nelle prossime ore» - Le lacrime di Vittoria Baldino, la telefonata di auguri a Occhiuto («ora risolva i problemi della regione») e la chiamata di Giuseppe Conte ... Come scrive corrieredellacalabria.it