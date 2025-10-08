Tributo a Claudia Cardinale | il Museo del Cinema di Torino espone l' iconico abito di scena

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha scelto un gesto tangibile e toccante per rendere omaggio alla memoria di Claudia Cardinale, una delle attrici più amate e influenti del cinema italiano e internazionale, recentemente scomparsa. A partire dall'8 ottobre, i visitatori della Mole. 🔗 Leggi su Torinotoday.it