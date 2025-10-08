Tribano nasce ufficialmente il Distretto Urbano del Commercio Piccolo Borgo

Padovaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Veneto ha formalmente riconosciuto il Distretto Urbano del Commercio di Tribano, denominato “Tribano Piccolo Borgo”. Un progetto che nasce da un partenariato di circa quaranta soggetti, con il Comune come capofila, al fianco delle associazioni di categoria, realtà culturali, istituti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tribano - nasce

Cerca Video su questo argomento: Tribano Nasce Ufficialmente Distretto