Tribano nasce ufficialmente il Distretto Urbano del Commercio Piccolo Borgo
La Regione Veneto ha formalmente riconosciuto il Distretto Urbano del Commercio di Tribano, denominato “Tribano Piccolo Borgo”. Un progetto che nasce da un partenariato di circa quaranta soggetti, con il Comune come capofila, al fianco delle associazioni di categoria, realtà culturali, istituti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
