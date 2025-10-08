Triangolazione dell’orrore maliano stacca l’orecchio a morsi e stupra una 44enne Un vicino con la scusa del latte aggredisce una studentessa e a Rieti…

Stupri, la triangolazione dell’orrore si estrinseca in tre città del Bel Paese: da Sondrio a Pavia, fino a Rieti. Sono questi gli epicentri di una ferocia senza tetto né legge che ha sopraffatto e ridotto in condizioni disumane tre donne, aggredite fisicamente e violate nel profondo. L’Italia si ritrova dunque, ancora una volta, a fare i conti con un’onda di brutale violenza sessuale: un crimine che non conosce latitudini o contesti, ma che, purtroppo, vede spesso emergere un denominatore comune in termini di esecutori. Le recenti cronache di Pavia, Sondrio e Rieti dipingono un quadro allarmante, fatto di efferatezza agita a danno di donne di età e stili di vita diversi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

