Triangolazione dell’orrore maliano stacca l’orecchio a morsi e stupra una 44enne Un vicino con la scusa del latte aggredisce una studentessa e a Rieti…
Stupri, la triangolazione dell’orrore si estrinseca in tre città del Bel Paese: da Sondrio a Pavia, fino a Rieti. Sono questi gli epicentri di una ferocia senza tetto né legge che ha sopraffatto e ridotto in condizioni disumane tre donne, aggredite fisicamente e violate nel profondo. L’Italia si ritrova dunque, ancora una volta, a fare i conti con un’onda di brutale violenza sessuale: un crimine che non conosce latitudini o contesti, ma che, purtroppo, vede spesso emergere un denominatore comune in termini di esecutori. Le recenti cronache di Pavia, Sondrio e Rieti dipingono un quadro allarmante, fatto di efferatezza agita a danno di donne di età e stili di vita diversi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: triangolazione - orrore
Il manifesto dell'orrore dei Giovani palestinesi di #Bologna: si inneggia alla strage del #7Ottobre, definita la "data della resistenza palestinese", e si invita a scendere in piazza domani, per l'anniversario. Ma il #Viminale vieta il corteo - facebook.com Vai su Facebook